Julión Álvarez emite una disculpa y explica por qué se presentó borracho en el Palenque

Julión Álvarez causó polémica recientemente al presentarse en un Palenque de Querétaro en completo estado de ebriedad, incluso le costaba estar de pie y pronunciar palabra.

Esto fue duramente criticado en redes sociales, pues el vídeo de su presentación no tardó en hacerse viral. Muchos expresaron que el cantante le faltó el respeto al público por presentarse ebrio, además de que dejaba en evidencia su profesionalismo.

Algunos consideraron que después de todo el escándalo en el que estuvo involucrado Julión Álvarez con la justicia estadounidense, lo que menos le convenía a su imagen era generar otro.

Julión Álvarez se disculpa, pero no se arrepiente de haberlo hecho

A través de un comunicado que compartió en Instagram, Julión Álvarez les ofreció una disculpa a todos los asistentes del Palenque de Querétaro por haber ofrecido un show ebrio.

Según explicó, luego de ofrecer tres presentaciones y con lleno total, recibió la visita sorpresa de Ricardo Álvarez y el Traviezoz De La Zierra, quienes le interpretaron la canción que le compusieron basado en la situación que vivió durante 5 años, “A mi paso”, y que truncó temporalmente su carrera musical.

“Les comparto… me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar… (no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza”, detalló Julión Álvarez.

También dijo que disfrutó mucho de esa presentación a pesar de todo, y que esperaba que pudieran entender que, como cualquier otra persona, sigue cometiendo errores.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica”, redactó el cantante.

Aseguró que a nadie le desea todo lo que tuvo que vivir y lo que ello le generó a todos los que estaban relacionados con él, como familiares, amigos y compañeros de trabajo.