Lucía Méndez responde a quienes la llamaron “diva desempleada”: no necesito escándalos para sobresalir

Si algo le importa poco a Lucía Méndez son los descalificativos que ha recibido de sus ex compañeras del reality Siempre Reinas, quienes demostraron su descontento por la actitud tomada por la actriz quien se negó a cantar un tema de cumbia en la producción, lo que sin duda desató la molestia de las otras protagonistas quienes la tildaron de problemática.

Recientemente Lorena Herrera, Laura Zapata y Lorena Herrera (menos Lucía Méndez) fueron invitadas al programa que se transmite por Youtube Pinky Promise’ de Karla Díaz, en medio de la conversación Pasquel fue consultada sobre su manejo con los “haters” - personas que la odian, y sin mucho titubeo se refirió a Méndez de quien dijo tiene muchos críticos

“Yo no tengo muchos haters en mi cuenta. Yo me he metido en la cuenta de otra compañerita, híjoles... cómo tiene haters, mano”, dijo Sylvia Pasquel.

A pesar de no haber acudido a esta entrevista, Lucía Méndez, que se encontraba en un acto de reconocimiento en su natal León, Guanajuato, dijo más bien que prefería no hablar de las otras famosas que como ella protagonizaron el reality “Siempre Reinas”.

La actriz de 67 años dejó claro que no le interesaba hablar sobre lo que decía el elenco de “Siempre Reinas” de ella.

“No quiero hablar de eso, estoy en un momento tan bonito, tan padre que no me interesa hablar de eso. Gracias así tenemos rating, next”, expresó Méndez al ser emplazada por los periodistas.

La insistencia de los medios fue tal que la llamada “diva de México” dejó en claro que no le importa lo que hayan dicho sus ex compañeras de ella, pues no necesita hablar de nadie para hacerse notar.

“No quiero hablar de eso, yo no necesito hablar de nadie para ser tendencia, ni para tener interés. El público me recibió de pie, yo no necesito dañar a nadie, ni hablar mal de nadie para salir con éxito en la vida”, dijo.

Al ser consultada sobre si se animaría a participar en otro reality show, Lucía Méndez dejó la puerta abierta a nuevas oportunidades aunque prefirió aclarar que no le gustaría entrar a ‘La Casa de los famosos’.

“No sé si podría hacer otro, pero porque yo creo que es la nueva tendencia, lo que está de moda y creo que de alguna manera tiene un gran impacto”