¿Podrá Messi? ‘Viajero del tiempo’ pone a Marruecos en la final vs Argentina

Qatar 2022 es uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. Millones de personas esperaron los distintos encuentros entre las selecciones para conocer el futuro de cada equipo y conocer quién avanza a la siguiente ronda y poder levantar la Copa del Mundo. Entre todas las oportunidades, muchos aficionados apuestan por quién será el vencedor.

Te recomendamos: ‘Viajero del tiempo’ publica video de la Selección que ganará el Mundial

Por eso, en las últimas horas comenzó a viralizarse el video de un ‘Viajero del tiempo’, quien reveló que Marruecos logrará vencer a Francia . Sí, la Selección africana sorprendió a muchos fanáticos al pasar de fases de grupos y vencer a Portugal en su camino por ser campeones del mundo.

Nico es el nombre del usuario que reveló imágenes de la victoria de Marruecos. El equipo europeo cayó con un marcador de 1 a 0. Hasta el momento, La grabación de los hechos suma más de seis millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

Sigue leyendo: ¿Qué decía? Joven recibe ‘mensaje sorpresa’ durante partido de Qatar

“Ese partido es el de Marruecos vs Francia pero el de fase de grupos, no la semifinales”, “Es imposible porque en el video anterior la camiseta es blanca y en este las camisetas son rojas”, “Confiaré en ti, hazme recuperar mi dinero , no me falles por favor”, o “ese partido ya pasó fue en fase de grupos”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

Lo más visto en Publimetro TV: