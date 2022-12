¿Qué pasó entre Adamari López y Toni Costa? Esto dijo la animadora

Hace un poco menos de dos años, Adamari López y Toni Costa decidieron darle fin a su relación amorosa luego de tener más de una década juntos, el motivo ha decidido mantenerlo en secreto, y aunque una que otra vez hablan un poco del tema, intentan no tocarlo tan a fondo para no dar detalles sobre el mismo, sin embargo, la animadora dio a conocer un poco más sobre esto.

“Pasó que… pues que no podíamos continuar, que no era saludable para mi continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija. No le quiero dar ese ejemplo a mi hija y que a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir”, afirmó la animadora durante el programa ‘Hoy Día’.

Asimismo, aseguró que a pesar de todo seguirán siendo familia pues tienen una hija en común a la que ambos aman y por ella misma deben seguir luchando y trabajando en unidad por el bienestar de la misma.

“Me dio el regalo más grande que puedo tener que es mi hija y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también. Y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con sus vidas”.

De esta manera, con respecto a su bienestar en la actualidad, López afirmó que se encuentra bien con ella misma y que a pesar de lo fuerte que es vivir una ruptura siempre pide a Dios sabiduría para aprender y tomar las mejores decisiones.

“Creo que ninguno de estos procesos es fácil, me ha tocado dos veces y pido siempre sabiduría a Dios para toma decisiones correctas para entender los procesos para no lastimar y simplemente aprender y crecer. Pero estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi hija”.

Por otro lado, haciendo referencia a su hija Alaïa, afirmó que al inicio fue un poco difícil, pues para ningún niño es fácil aprender a estar su sus padres juntos, pero que con su madurez y gracias a la orientación de psicólogas ha podido manifestarlo de buen manera.

“Creo que fue fuerte al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus papás separados, y Alaïa ha tenido mucha madurez, hemos ido a psicólogos, le hemos hablado con la verdad a medida que su edad lo permita y de lo que ella pueda entender, pero yo no le miento a mi hija y siempre le he dicho que a lo mejor ella hoy día no sabe la razón exacta, pero que si el día de mañana ella la quiere saber que ella me pregunte y yo se la voy a decir”, informó Adamari López.