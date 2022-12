¿No resiste al agua? Hombre lanza celular al río en vez de pez

Muchas personas realizan la pesca como un deporte. Cuando logran obtener un animal de gran tamaño, los pescadores presumen su trofeo con gran felicidad. Tal como lo hizo Gustavo Valencia, quien quería grabar al pequeño pez que logró conseguir.

El usuario de TikTok compartió el error que tuvo a la hora de liberar a la presa. En una mano tenía al pez y en la otra contaba con su celular que grababa el gran suceso. Al momento de regresar al animal a su hábitat, Gustavo se equivocó de objetó y lanzó su dispositivo electrónico.

Con un grito de arrepentimiento y desilusión, el hombre vio cómo su teléfono se hundía en las aguas del río. Ante la velocidad con la que cayó el objeto, la víctima se resignó y dejó ir el aparato.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 39 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok, donde se pueden leer mensajes como: “No me río porque perfectamente seria yo.”, “Una vez me estaba comiendo un bolillo y me limpié la cara con una servilleta, tiré el bolillo y mordí la servilleta”, “ahora si le tocara hacerse un selfish”, o “Una vez tenía el control remoto en una mano y mi vaso que iba a lavar en la otra , avente el vaso a la cama y el control lo fui a lavar”.

