¿Sin un centavo? Vaciaron cuentas de Andrés García, su esposa Margarita Portillo cobró millonarios cheques

Mientras el estado de salud de Andrés García cada vez se ve más mermado se sigue gestando en su entorno un ambiente hostil y confuso sobre sus bienes y dinero. Por un lado su hijo Leonardo ha acusado a la esposa de su padre, de ser una interesada del dinero y mantenerlo aislado prohibiéndole la visita de sus hijos, mientras que Margarita Portillo lo desmintió asegurando que es falso su supuesto deseo de visitar al histrión.

Vale recordar que en días pasados el hijo menor del intérprete de Pedro Navaja acusó al hijo de Portillo de haber vendido una de las propiedades de Andrés, conocida como El castillo de la que sólo entregó a su padre 1 millón de pesos y un Jeep a cambio, cuando en realidad el valor de ese inmueble es mucho mayor.

Andrés García manda un triste mensaje. (Foto: Instagram.)

Ahora ha surgido un nuevo episodio de esta trama, un ex trabajador del hijo de Margarita Portillo ha revelado en exclusiva para TVNotas detalles que de ser ciertas dejan en evidencia las intenciones de dejar sin un centavo a Andrés García, además de las precarias condiciones en las que supuestamente vive el actor.

José Fernando Nolasco de 56 años de edad -trabajó durante tres años como brazo derecho del hijo de Margarita Portillo- Andrés López Portillo, y aseguró que él y su madre vaciaron la cuenta de García.

Según el ex trabajador fue el hijastro de Andrés quien le suministró drogas provocándole una sobredosis que lo mantuvo varios días en el hospital, incluso que hasta le ha ha llevado escorts.

Nolasco dijo que el hijastro del actor es un empresario del área de la construcción ligado al gobierno, “gana licitaciones, a él le dan además porcentaje por eso. Le moví mucho dinero, millones de pesos, arriesgando mi propia vida, porque si alguien me hubiera puesto, me podrían haber matado”, precisó

“No tienen corazón, se están beneficiando de la venta de sus propiedades”

El trabajador ha asegurado que Margarita Portillo y su hijo sólo están buscando la manera de quedarse con todo el dinero y propiedades de Andrés García a quien además mantienen en una situación precaria e inhumana.

“Parte del dinero que le llegué a mover al hijo de Margarita fue de la venta de una propiedad de don Andrés García, que le dicen ‘el castillo’. Esa propiedad está valuada en 60 millones de pesos, pero Andrés López Portillo la vendió entre 20 y 25 millones de pesos, ¡fue una ganga para la persona que lo compró!”

José Fernando asegura que a López Portillo le dieron de adelanto por la venta de El castillo 5 o 6 millones de adelanto y cada mes él iba a Puebla a cobrar de uno a 2 millones en efectivo.

Otro de los señalamientos hechos fue que “en mayo pasado, me mandaron a cambiar tres cheques de la cuenta de don Andrés, cada uno era por medio millón de pesos. No sé si lo obligaron a firmarlos o falsificaron su firma; era para vaciar la cuenta, lo más seguro es que Margarita fue quien sacó el dinero, pero venían a la cuenta de Andrés López Portillo”.

“¿Sabes qué hicieron con ese dinero?” preguntó el periodista

“Habrá qué preguntarle a Andrés López Portillo, pero déjame decirte que este señor está remodelando un hotel de su propiedad en Tulum, o se fue a un penthouse que acaba de comprar, ahí va el dinero de ‘el castillo’ y de los cheques. Pero eso no es todo”.

“Hace dos meses y medio trajeron al señor Andrés a la CDMX ante un notario para que firmara para ceder todas sus propiedades, no estuve ahí pero otro asistente de López Portillo me contó. Lo trajeron a pesar de que la altura le hace daño, venía con oxígeno y todo, venía mal, pero era urgente firmar los documentos que traían Margarita y su hijo. Era sobre la casa de la playa, porque la de los manglares ya se vendió hace como dos años. El empleado que vino con ellos a la CDMX me dijo: ‘¿qué crees?, que trajeron al señor Andrés García al notario y ahora sí, ¡ya lo dejaron encueradito!, porque ya lo trajeron a firmar las propiedades’”, argumentó el extrabajador de López Portillo quien además emprendió una batalla legal por despido injustificado.

Durante su entrevista, José Fernando Nolasco lamentó el trato que recibe Andrés García pues señaló que no lo atienden y que hay veces que se encuentra sucio y no lo limpian.

“Dicen que no, pero la verdad sí hay, incluso con todo el dinero que hizo en su carrera, él podría tener una, dos, tres personas a su cuidado las 24 horas. Sin embargo, como les digo, se están beneficiando con eso Margarita y su hijo”.

José Fernando Nolasco confesó que Margarita Portillo si ha prohibido la entrada a la casa en Acapulco a cualquiera de los hijos de Andrés García e incluso ha amenazado de que si se aparecen los echen a balazos.