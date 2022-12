Chico Curly Head y su “spanglish”, la caracteristica que ha dejado impresionado a la industria

El joven artista Chico Curly Head, quien prefiere ser nombrado como “Chico”, ha sorprendido a la industria musical con su Soul Latino y su Spanglish, teniendo presencia en distintos festivales de relevancia nacional.

Lo anterior ha llevado a que el joven panameño se presentara en distintos festivales, como el Festival Vaivén e incluso, abrirle sus conciertos a Tiago PZK en el Lunario de la CDMX.

Esta experiencia lo ha llevado a que festivales como el Coca Cola Flow Fest o el Tecate Pa’l Norte, se enlisten para que Chico Curly Head esté entre la lista de artistas. Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con el.

Chico, la información que circula en internet menciona que eres un artista conocido por tu “Spanglish”, hablanos un poco sobre eso

-Yo lo descubrí muy, muy rápido, es algo que me representa también como artista como persona. Lo siento mío y nada más. Crecí en Estados Unidos, es algo que me representa a mí, a mi mamá, a mis papás que no son americanos, eso me representa a mí como persona, me gusta también.

¿Cómo crees que tu música acerca el “spanglish” con la comunidad angloparlante?

Al final sale de uno mismo, de mi carrera, del camino. Es unir esas dos culturas, porque todavía no lo han hecho y yo creo de verdad, yo creo al 100% que yo lo puedo hacer porque he vivido las dos culturas. Tengo un entendimiento de las dos culturas. Son dos culturas muy diferente, pero al mismo tiempo, si uno no sabe unirlas, pueden salir cosas muy interesantes.

Chico, regresarás a México para el Tecate Pa’l Norte, ¿qué tienes por decir?

Gracias a mi equipo que me ayudan a organizar todos esos shows y detalles. Yo siempre le di gracias a Dios por todo, primero que todo y después do gracias al equipo porque me ayudan en muchas cosas que un artista solo no puede.

