Por Covid, James Cameron no asistió al estreno de Avatar 2

Después de tanta espera el director de ‘Avatar The Way of Water”, James Cameron no pudo asistir al estreno de la película por dar positivo de Covid – 19. A pesar de todo, el evento siguió en el centro comercial Hollywood and Highland este lunes por la noche y estuvo presente el reparto estelar de la película entre los que se encuentran Zoe Saldaña, Edie Falco, Sam Worthington, Kate Winslet, Jemaine Clement y Sigourney Weaver.

James Cameron da positivo en covid y no pudo asistir al estreno de "Avatar" https://t.co/8bDXJ2q5Wp… #Farándula pic.twitter.com/v7xIEgzYp7 — El Aragüeño (@ElAragueno) December 14, 2022

Según algunos medios de comunicación, el director desde 2009 de esta cinta taquillera de los últimos tiempos, está estable, tranquilo y asintomático pero prefirió quedarse en casa, haciendo todo el seguimiento del filme al igual que su promoción.

Avatar 2 se estrenó primero en Londres presentando este filme y se espera que todas las salas de cine en el mundo puedan disfrutar de su estreno el 16 de diciembre.

Después de más de una década

Trece años después sale la segunda parte de la tan taquillera película que cuenta la historia de la familia Sully, quienes tendrán que hacer todo lo posible para permanecer unidos luego de que una antigua amenaza reaparezca.

A días de su estreno, el filme ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, uno para Cameron por mejor dirección y otro a mejor película de drama.

Avatar: el film que obsesionó a James Cameron durante 15 años

Dentro de las ideas de Cameron era estrenar la película después del Titanic sin embargo, la tecnología de la época no era apta para la visión de la película. Se necesita recrear efectos importantes con ayuda de la tecnología para poder lograr actores sintéticos e imágenes generadas por computadora. Al ver que era una realidad cuesta arriba para el momento, el canadiense prefirió concentrarse en otros proyectos hasta lograr lo que anhelaba.

Lo cierto es que Cameron tenía en sus manos el guión desde mucho antes: comenzó a trabajar en él entre el 94 y el 95, momento en que escribió más de 80 páginas en tan solo dos semanas, ideó los diseños de personajes, escenarios y efectos.