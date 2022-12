Karely Ruiz: De vender dulces a ser una estrella de OnlyFans, así fue el cambio de vida de la modelo

Sin duda alguna Karely Ruiz es una de las modelos mexicana que ha logrado ser un éxito en la plataforma para adultos OnlyFans, quien a diario logra impactar a sus seguidores en redes sociales con diversos videos, fotografías y una que otra “propuesta” que hace que su fama aumente cada día.

Es difícil pensar que la joven de 21 años provenga de un origen humilde, el mismo que ella misma ha admitido en algunas entrevistas, recordando muchas veces el momento en el que ella y su familia pasaron por situaciones complicadas en donde no le alcazaba el dinero ni siquiera para un taco.

Por este motivo, desde muy pequeña Ruiz se vio obligada a trabajar para poder ayudar a sus padres y de hecho hace unos meses atrás se tomó una fotografía junto a un puesto de dulces, describiendo que esta había sido uno de sus empleos antes de tener la vida que posee actualmente. “Trabajaba con mis papás, teníamos un local aquí en el centro, vendíamos dulces, tipo así de los que venden en la calle: dulces, semillas, cacahuates, cosas así'’, dijo.

Asimismo, con un traje negro la modelo decidió capturar la imagen para demostrarle a sus seguidores de donde proviene sin ningún temor, recordando que solo lo hacía por la necesidad de ayudar a sus padres.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de dónde vengo me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, aseguró.

Luego de todo esto, Karely Ruiz decidió apostar por la plataforma para adultos sin saber que poco a poco acumularía seguidores, obteniendo así una remuneración económica considerable como para ayudar a sus padres y darse sus gustos, convirtiéndose así en una de las chicas más solicitadas de dicha página, obteniendo en sus redes un poco más de 7 millones de seguidores.