Natti Natasha recibe el auto de sus sueños como regalo de cumpleaños

El pasado 10 de diciembre, la cantante Natti Natasha celebró su cumpleaños número 36, uno de los más difíciles sin duda, pues su esposo Raphy Pina hace unos meses atrás fue sentenciado a prisión durante un poco más de 3 años.

Sin embargo, el productor de música urbana se ha encargado de demostrarle a la cantante que aunque no se encuentre cerca de ella, siempre está presente para de darle sus gustos. Y es que esta vez, verdaderamente sorprendió a Natti al obsequiarle un auto que desde hace muchos años ella pedía tener.

“Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo”, escribió la artista asegurando que el mejor regalo fue compartir con él un par de horas ese día tan especial.

Asimismo, Natti Natasha dijo que no se esperaba esta gran sorpresa, agradeciendo a los cómplices y felicitándolos, pues nunca sospechó nada. “Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso que me las llevo todas. GRACIAS, porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad”, continua diciendo, para finalizar el escrito asegurando su amor por Raphy Pina.

“TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado”, concluyó la descripción de la publicación en donde aparece el video de la gran sorpresa, un auto todo terreno de color blanco.

De esta manera, entre lágrimas y con una llamada de Pina, Natti Natasha abrió su regalo delante de todos, pero a pesar de ser el auto de sus sueños, la cantante aseguró que lo mejor fue haber pasado ese día con él, además de esto dijo que Raphy siempre le había regalado grandes cosas pero que en esta ocasión no se lo esperaba dada la situación en la que este se encuentra.