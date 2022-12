PeeWee reacciona ante rumores de matrimonio con su Mánager

Hace unos días en redes sociales surgieron rumores de un supuesto matrimonio entre PeeWee, el exintegrante de Kumbia Kings y su Mánager Pepe Rincón, un romance que se viene comentando desde año 2017, generando el total apoyo por parte de la comunidad LGBTI+. Pero que según no había salido a la luz, pues no querían que la carrera del cantante se viera afectada por esto, ya que la imagen del mismo ha logrado conquistar en su mayoría al público femenino.

Primero fue Pepe Rincón habló sobre el tema

En primera instancia, durante el programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer la opinión de Rincón, indicando que entre ellos no había más que una amistad y que su relación es netamente laboral, de hecho indicó que ambos se han enfocado en recuperar la carrera artística de PeeWee, y que procedería tomar acciones legales en contra de las personas que hicieron esta difamación.

“Vamos a ejecutar acciones, la difamación se va a litigar en los tribunales”, dijo en su momento, asegurando que los dos “murieron de risa” luego de ver la noticia.

¿Qué dijo PeeWee ante la situación?

De esta manera, es ahora que el cantante decidió romper silencio ante esta situación y durante un encuentro con los medios de comunicación dijo que tanto a él como a su familia les había parecido gracioso estos rumores, pues al parecer estos conocen todos los noviazgos que ha mantenido.

“No sabes cómo me he reído con mi mamá, con mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen. Ya tengo 34 años, conocen todas las mujeres de mi vida”, confeso, asegurando además que tomará medidas para proceder de manera legan tanto en Estados Unidos, como en México por la difamación realizada por la revista y que al final de todo será la misma justicia que determine cuál es la realidad del asunto.