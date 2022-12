Anel Noreña advierte a su hija Marysol en caso de usar el nombre de José José

A tres años de la muerte del cantante José José, su exesposa Anel Noreña y su hija Marisol Sosa se mantienen distanciadas ante diferencias que han tenido, por lo que la actriz mexicana expresó que a pesar de la tristeza que le causa la separación que han tenido en los últimos meses se encuentra dispuesta a cobrar a su hija, si esta decide usar el nombre de su padre en algún tipo de producto.

Te puede interesar: Hombre Bala estrena nuevo sencillo y prepara material para 2023

Luego de que dijo que no sabe casi nada de su hija, comentó que la herencia que tiene por parte de ‘El Príncipe de la canción’ es el nombre, la marca y los beneficios que este le otorgan como beneficiaria.

Instagram

Marysol ha expresado que considera a su madre como un familiar, puesto que su núcleo principal esta formado por sus hijos y su esposo, es por ello que Anel Noreña advirtió que estaría dispuesta a cobrarle por cualquier producto que lleve el nombre de José José, de igual forma se negó a que salga alguna bebida alcohólica con su nombre.

“Como familia no pasa nada, pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que que le he cobrado si utiliza el nombre de El Príncipe José José o cualquier cosa parecida” dejó en claro Anel respecto al tema.

Ante la declaración que emitió con Maxine Woodside, la exmodelo dejó claro que el distanciamiento entre madre e hija sigue latente, por lo que la relación entre ambas se ha fragmentado considerablemente.

Lo más popular en Pulimetro TV: