“Mi turno de usar la capa ha pasado”, Henry Cavill dice adiós a Superman

Las esperanzan de volver a ver a Henry Cavill como Superman han muerto por completo, a pesar de que hace unos meses se había dicho que el actor se pondría nuevamente el traje de superhéroe.

Henry Cavill es Superman Foto: Facebook. Imagen Por:

Fue el mismo histrión británico de 39 años de edad, que confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje. “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos”, comenzó. “Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, escribió.

Y agregó, “el cambio de guardia es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a todos quienes estén involucrados con el nuevo universo, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… Superman sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo”.

Cavill finalmente remató su mensaje con la siguiente frase, “mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, cerró.

También te puede interesar: Henry Cavill y el accidente que casi acaba con su carrera

¿Porqué Henry Cavill dejará de ser Superman?

En octubre pasado Henrry Cavill anunció su retorno a la franquicia, sin embargo, después de algunas conversaciones con James Gunn y Peter Safran, directores y productores de Superman, no se llegó a un acuerdo.