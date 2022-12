Maluma enciende polémica en redes sociales al pasarla mal en una discoteca

Luego de la polémica reacción en una entrevista en Qatar, el cantante colombiano, Maluma, vuelve a la palestra con un controversial mensaje que dejó en su cuenta de Twitter.

El intérprete de música urbana, se quejó de la repetición de canciones en un lugar nocturno de su querida Medellín.

“Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻”

El mensaje despertó todo un debate en redes sociales debido a que muchos consideran que el mensaje del colombiano era un ‘dardo’ a sus mismos colegas.

Respuestas al mensaje

Muchos usuarios aprovecharon el tema que levantó el cantante de ‘Hawái’ para expresar su malestar sobre la música que suena en los lugares nocturnos.

La repetición de los temas más sonados están provocando rechazos a las mismas canciones al escucharse repetidas veces.

@algrey50: “Es obvio que fue porque no pusieron música de él, pero si con esas 8 canciones la gente estaba prendida y la pasó bien no hay nada de malo, si hubieran puesto 8 canciones y repetían y entre esas 8 iba una de él este chisme no existiría”

@_alynana: “Titi me preguntó, Me porto bonito, Quevedo, Despechá, Hey Mor, La bachata, Efecto y Yonaguni. No tengo pruebas, pero tampoco dudas… xD son las más escuchadas 2022🫣”

@rakelflorez: “Si lo dices por qué no sonó ni una canción tuya , eso es normal. Tus canciones no suenan en las discotecas”.

Ah, pero él en la discoteca el sábado. pic.twitter.com/QyYXfnUqFk — María Camila💜 (@Mcamilaca19) December 12, 2022

Ante las críticas que generó el tweet, el colombiano respondió:

“Ahhhh y lo que escribí no era porque no ponían mi música, al contrario, escuché mis canciones, lo que digo es a nuevos talentos que están cabrones y no les dan la oportunidad. ¿Escuchamos música por moda o porque está cabrona??”