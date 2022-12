¿Cuántos se pueden comprar? Joven regala MIL boletos del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), es usado por millones de personas todos los días. Gracias a su gran cobertura por toda la CDMX y parte del Estado de México, los usuarios pueden trasladarse a sus trabajos y hogares. Sin embargo, el constante uso y el poco mantenimiento ha generado un aumento en su acceso, el cual pasó de 3 a 5 pesos.

Sin importar el costo, los mexicanos utilizan el Metro para poder transaladarse todos los días a sus trabajos o escuelas. Algunos desearían que alguien les regalara algunos boletos, por eso el creador de contenido ‘Yulay’ salió a las calles del país y regaló entradas de transporte a todos los transeúntes.

Sí, en una grabación compartida por la red social china, TikTok, el influencer evidenció cómo compro mil boletos del Metro , gastando cinco mil pesos. Al ver que la grabación triunfó, el joven repitió la estrategia y regaló tres mil más, haciendo una suma de 20 mil pesos. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de cuatro millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

“Me encanta todo lo que haces Yulay Dios te bendiga, pero la gente de tercera edad ya no paga boleto del metro ellos entran gratis, mejor dáselo a otro”, “super .... yo no soy de la CDMX pero me gustaría en algún momento conocerlo se ve que es chido el bro ..”, o “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, mucho éxito”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

