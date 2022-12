Karol G publicó un video interpretando canción de Bad Bunny y muchos fans exigen un tema juntos

Los artistas latinos más exitosos del 2022 fue el puertorriqueño, Bad Bunny, y la colombiana, Karol G quienes posicionaron temas en las principales listas del mundo y llenaron concierto en varios países del continente.

Es por eso que cualquier guiño de ambos motiva a sus fans a exigir una canción de los dos, en este momento de gran éxito comercial.

El caso más reciente fue provocado por la cantante de ‘Provenza’, quien subió un video a TikTok donde se le ve cantando el inicio del tema ‘Un Coco’ del ‘Conejo Malo’.

En el clip se puede ver cómo la colombiana con un gesto de seriedad empieza a imitar, al boricua, acompañada del productor musical ‘Ovy On The Drums’, quien la ayuda a darle ritmo a la canción haciendo ruidos con la boca y al final de su interpretación ambos no pudieron evitar reírse.

¿Posible tema juntos?

Aunque todo se trata de un video ‘inocente’ donde la artista se estaba divirtiendo con la música de Bad Bunny, los fans no demoraron en exigir un remix real de esa canción con la participación de la nacida en ciudad de Medellín.

@nanchely✨: “Jaja I love you un coco remix ft karolg”

“Jaja I love you un coco remix ft karolg” @karito 🫶🏻: “ NECESITAMOS UN REMIX AHORAAAA @Bad Bunny”

NECESITAMOS UN REMIX AHORAAAA @Bad Bunny” @les_primee__ pov: “Karol bunny no existe *Karol bunny existiendo*”

“Karol bunny no existe *Karol bunny existiendo*” @Yami Montero: “nadie tiene esos soniditos tan top HAHAHAHAHA😏”

“nadie tiene esos soniditos tan top HAHAHAHAHA😏” @Katja stronger2: “QUEREMOS NUEVO ALMBUMMM CON BAD BUNNY😏

El video dentro de TikTok ya ha acumulado más de 16,8 millones de reproducciones, 2,8 millones de me gusta y más de 15 mil comentarios.

Tanto Karol G como Bad Bunny han informado que luego de un agitado 2022, van a tener un 2023 fuera de los escenarios para enfocarse en otros proyectos artísticos.