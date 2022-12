La vez que Emilio Azcárraga regañó a Verónica Castro por participar en una campaña de lactancia materna

Verónica Castro se ha visto involucrada en diversas polémicas durante este año desde el momento en que se empezó a rumorar que esta habría estado sosteniendo conversaciones a través de video llamadas con su club de fans en su mayoría formado por mujeres y algunas menores de edad, y a pesar de que representantes y las mismas chicas desmintieron tal hecho, la imagen de la cantante quedó dañada de manera pública.

Desde entonces, la artista se alejó un poco más de las redes sociales, disminuyendo así su interacción con los fans, aunque gracias a una entrevista realizada por Pati Chapoy un poco antes de la polémica, Verónica volvió a ser tendencia en internet.

En ese momento, la animadora de ‘Ventaneando’ tuvo oportunidad de hablar más a fondo acerca de temas relacionados con su vida personal y profesional como por ejemplo el día que debutó en televisión, su mudanza a Argentina, su fama, entre otros. Fue precisamente durante esta entrevista que la protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ recordó el instante en el que recibió críticas por parte de Emilio Azcárraga luego de haber participado en una campaña que trataba de la lactancia materna.

Según lo confesado por la artista, todo inició cuando el dueño de televisa la contactó para protagonizar la telenovela ‘El Derecho de nacer’ (1981). En ese entonces, la madre de Cristian Castro acababa de dar a luz a su segundo hijo, Michel Sáenz, y aunque no estaba buscando retomar su carrera artística, tampoco rechazó la oferta propuesta.

“No había cumplido ni la cuarentena... me hablan para hacer la campaña y me dicen una lana y dije: ‘Claro que sí, en dónde firmo, por supuesto que lo hago’. Entonces agarré a mi hijo y dije: ‘La leche materna, porque yo le estaba dando leche, es la mejor’. A mucha gente le encantó, muchos grandes decían invítanos a desayunar Michel... el chicharrón de fuera, no todo, solo saqué la mitad”, indicó.

De esta manera, a pesar de que la actriz quería participar tanto por el mensaje, como por las ganancias obtenidas por el comercial, no sabía que esto causaría el enojo de Azcárraga, ya que este consideraba que la imagen que ella mostraba en la campaña, podía dañar su personaje en la telenovela, por lo que decidió sacar la campaña del aire.

“Me manda a llamar Don Emilio y me dice: ‘Como se te ocurre hacer una campaña de la leche materna’ y le dije: ‘Es que me pagaban bien. Es bonito porque las mujeres tienen que hacerlo’... A lo que el empresario respondió) ‘No, no puedes salir en la noche de monja y todo el día estar enseñando la chichi’”, comentó Castro.