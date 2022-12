¿Sugar Mommy? Ninel Conde prueba suerte en el amor con un hombre mucho más joven que ella

La vida amorosa de Ninel Conde ha sido un tormento, pues con cada uno de los hombres con los que ha hecho pareja le ha tocado atravesar momentos muy duros, polémicos y controversiales que la ha llevan a ser el ojo del huracán noticioso. El último fue su matrimonio con Larry Ramos, padre de su hijo, quien fue acusado de fraude y está prófugo de la justicia.

Sin embargo, la actriz y cantante de 46 años parece que decidió darse una nueva oportunidad en el amor y decidió salir de México para disfrutar de las playas de Miami con su romance, lo que no se imaginó es que sería captada por las cámaras de Chisme No Like, mientras disfrutaba del sol en las tumbonas del hotel Double Tree by Hilton.

En el video se puede ver al “bombón asesino”, junto a un hombre, mucho más joven que ella, con quien habla mientras utiliza un cigarrillo electrónico, luego él le pone la mano a ella cerca de su busto. Evidentemente Ninel y el misterioso hombre tienen una gran cercanía ya que posteriormente fue visto pasándole la mano por la espalda a la también empresaria.

A pesar de las evidentes imágenes la intérprete de Alma Rey en Rebelde, fue consultada por los periodistas si en sus planes para cerrar este 2022 era pedirle a Santa de regalo un nuevo novio, por lo que con contundencia dijo que no está interesada en conseguir una pareja ya que luego termina decepcionada, refiriéndose a su marido.

“Me volví más exigente, pero creo que es mejor ¿no? Después cada cosa que pasa y con cada cosa que me salen , unos tienen una cosa, pero no tienen otra, los que tienen una, no tienen la otra y luego no tienen nada”, precisó la cantante, quien adelantó que ya está viviendo con su hijo Emannuel luego de haber llegado a un acuerdo con el padre, su expareja, Giovanni Medina.

A pesar de haber aclarado su situación sentimental ante la prensa, Ninel no hizo mención sobre el video que circuló con el misterioso hombre, que aunque ella lo niega, las imágenes demuestran que sí tiene una nueva conquista.