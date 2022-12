Yordi Rosado pide disculpas a Sasha Sokol y se posiciona ante la violencia de género

Luego de que Sasha Sokol emitió una declaración en contra de la falta de empatía que presentó Yordi Rosado tras la entrevista que realizó a Luis de Llano, el conductor ofreció una disculpa de manera pública a la cantante, ya que su forma de actuar ha sido fuertemente criticada.

A partir de una transmisión en vivo Yordi Rosado habló respecto al tema, ya que muchos usuarios criticaron su posicionamiento, así como también se le juzgó por querer monetizar con el caso, ya que generó bastante polémica desde su publicación.

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía.



Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

El conductor de televisión comentó que es esencial que se erradique el desconocimiento contra temas de violencia de género, ya que desafortunadamente se presentan casos así a diario en México.

“Hoy aprendí más que nunca que debemos de acabar con el silencio, con la indiferencia, con la normalización que existe con problemas de este tipo”

Yordi Rosado habla del tema

Con respecto a la entrevista comentó que no borró el video, ya que no planea entorpecer el proceso legal tras la demanda que interpuso Sasha contra Luis de Llano, asimismo expresó que no iba a comentar sobre el tema hasta los repentinos comentarios que han surgido.

“Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por su puesto al abuso”

Finalmente, Yordi Rosado invitó a su audiencia a generar una comunidad que enfrente este tipo de situaciones, así como también para abrir un espacio de aprendizaje y conocimiento para crear un cambio en la sociedad mexicana.

“Gracias a entrevistas como esta, se pudo abrir un caso” añadió.

