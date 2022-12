Rey grupero muestra apoyo a Aleska Génesis por su alopecia

En una reciente publicación, Aleska Génesis dio a conocer que padece de Alopecia, afirmando que ha estado pasando todo este proceso en silencio, y que en este momento decidió anunciar a todos lo que ha estado sucediendo en su vida.

“Esta soy yo actualmente… mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jod*do el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, explicó en su cuenta de Instagram.

Tras el anuncio, diversos famosos ha decidido mostrarle su apoyo, para demostrarle que no se encuentra sola, tal es el caso de Rey Grupero, que escribió un sorprendente mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo Rey Grupero sobre Aleska Génesis?

Con el humor que lo caracteriza, el famoso influencer en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece Aleska mostrando su cabello y al otro lado Rey Grupero con una curita intentando imitarla, en la misma dice: “Para grandes problemas, espectaculares soluciones”, lo cual inmediatamente captó la atención de todos, por lo que en la descripción, escribió lo siguiente:

“Jajajajajaja, Ahora que tengo toda su atención, quiero platicarles que yo padezco alopecia al igual que Aleska Génesis y es un tema muy fuerte. A mí me sucedió en la parte más dura de mi vida cuando se me junto la depresión, estrés y varios problemas”, confesó.

“A donde quiero que lleguemos, es a qué cómo personas públicas somos juzgados de una forma muy cruel y si llegas a tener un error te crucifican como si fueran perfectos, yo me solidarizo a esta mujer porque sé lo que está pasando y nadie tiene derecho a juzgar los pasos sin estar en los zapatos de esta persona”, afirmó Rey Grupero en la publicación.

Asimismo, recomendó a todos tener un poco de tranquilidad en el caso de padecer esta enfermedad y realizar el tratamiento pertinente para la misma, además invitó a ser más empáticos con los demás.

“Si ustedes tienen problemas de cabello o alopecia yo les recomiendo tranquilidad, calma y existe un tratamiento buenismo con rayos rojos… por fa seamos más empáticos con los problemas de los demás, todos somos humanos, les dejo mis historias mi caso abrazos a todos”, finalizó.