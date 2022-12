Novia de Toni Costa tiene noticias de su hijo después de más de un año

Luego de una larga espera, Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, podrá estar cerca de su hijo Timothy y compartir más tiempo con él. La mexicana publicó en su Instagram una fotografía reflejando la alegría de la buena noticia.

La modelo mostró una imagen con su hijo en un parque de diversiones y expresó: “¡Lo logramos! Después de un año y meses luchando porque todo fuera igual y estar más tiempo juntos, ¡por fin se logró!, Te amo, hijo mío, y por ti lucharé hasta mi último día”.

La modelo antes de iniciar el noviazgo con Toni Costa, mantuvo una relación con Timbo Rodríguez, un fisicoculturista con el que compitió ocho años de su vida y tuvieron un hijo.

Hasta ahora se desconoce la razón de la batalla que libró Beltrán pero su expareja alega que el niño pasa mitad del tiempo con él y mitad con ella, aunque expresó: “a veces más conmigo, ya que ella está “ocupada”, y yo siempre estoy disponible para él”, indicó.

Con más de 310 mil seguidores en sus redes sociales, la novia de Toni Costa recibió mensajes a su favor con la noticia. “Te mereces todo lo bonito. Nadie sabe las batallas que has luchado, cualquiera puede opinar de tu vida pero tú has sido una guerrera porque luchaste hasta tener la victoria. Me alegro mucho y Dios los bendiga. Me hace feliz esto”.

“Felicidades. Sólo una madre sabe lo importante que es un hijo. Infinitas bendiciones. Disfruta todo el amor y felicidad que hoy te regala la vida”.

“Eres una guerrera guapísima bendiciones para esa linda familia junto a Tony felicidades”, “Que bueno que felicidad. Te mereces todo lo mejor eres una gran mujer pero sobre todo súper mamá. Dios los bendice siempre”, agregaron algunos de sus seguidores.

La también ganadora de certámenes de belleza de 27 años de edad, comparte con frecuencia, todos los momentos necesarios con su pequeño demostrando que estar juntos es realmente importante para ella.