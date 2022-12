Ninel Conde podría tener “nuevo amor”

Ninel Conde conocida en México por una vida artística que ha abarcado diversos ámbitos entre la actuación, canto, animación y también se ha empoderado como empresaria, ha tenido altos y bajos en el amor. La exuberante artista sorprendió esta vez al estar acompañada en la playa con quien pudiera ser, su nuevo amor a pesar de que al parecer “estaba sola”.

En el programa ‘Hoy Día’ se reveló que Conde estaba disfrutando de las playas de Miami junto a su nueva conquista. Se compartieron diversas imágenes con el caballero que la acompañaba. La actriz y cantante disfrutaba del sol, su bikini y buena compañía. Al parecer estuvo haciendo un receso en su vida profesional y se fue a tomar del sol en esta temporada de navidad.

También se conoció que la famosa pudo llegar a un acuerdo con su ex Giovanni Medina sobre la crianza de su hijo, y por esa razón se dio una nueva oportunidad en el amor. Los internautas siempre pendientes de su artista, dejaron sus comentarios que no todos fueron muy favorables en relación a esta noticia: “A esa mujer no le importa su hijo nunca para ella es mejor, le estorba por andar con uno y con otro”.

“Qué viva la vida, bastante ha sufrido por ese animal que le quitó su hijo”, “Pero, pero, ¿ella se divorció del otro con el que se había casado y estaba acusado de fraude?, “A esa mujer no le importa su hijo, solo anda haciendo tonteras”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Por su parte, Ninel Conde ofreció una entrevista en ‘Chisme no like’ y aseguraba que no tenía a nadie y tampoco quería compromisos. La mexicana le pidió a Santa para esta navidad y para su vida: Paz. También agregó cuando se refería si tenía nuevo amor: “Los que tienen una cosa no tienen la otra cosa, y luego no tienen nada”.

Conde también expresó que se había vuelto muy exigente por eso es la interrogante si este galán cumple con todas las características deseadas por la mexicana.