La cantautora Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto “El Güero” Castro presenta su más reciente sencillo titulado ‘Amanecer’. Cabe señalar que fue en 2020 cuando hizo su debut en la música con el tema ‘Corazón Abierto’ para después lanzar ‘Cuando salga el sol’ junto a Pablo Vame para la telenovela ‘La desalmada’.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando Fernanda Castro estrenó su nueva canción, lo que marcaría su cuarto sencillo del 2022 después de ‘Me Da Igual’, ‘Aunque Lejos Estés’ y ‘Tb’, a la par, compartió un video musical para todos sus seguidores el cual fue grabado en la playa.

“Amanecer OUT NOW, vayan a darle amor! muchas gracias a todo el tema por hacer esto posible, siempre había querido grabar un video en la playa y me emociona mucho compartirlo con ustedes, espero les guste tanto como a mi”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Fernanda Castro cuenta con más de 14 mil oyentes mensuales en Spotify y su single ‘Cuando Salga el Sol’ tiene 1.5 millones de streams o reproducciones, el video oficial para esa canción alcanza los más de 866 mil views o vistas.

Fernanda Castro estudió en el Berklee College of Music en el campus de Boston, Massachusetts y fue en 2015 cuando su hermana, Sofía Castro, compartió la increíble noticia a los cuatro vientos. No cabe duda que Fernanda va forjando su carrera musical y está lista para convertirse en toda una estrella mundial.

Fernanda Castro estrena su más reciente sencillo titulado ‘Amanecer’. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: