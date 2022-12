Eugenio Derbez habla sobre atentado contra Ciro Gómez Leyva, “No podemos ser indiferentes”

El pasado jueves 15 de diciembre el periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado mientras conducía hacia su casa, lo cual pudo haber acabado con su vida, por lo que varias celebridades se pronunciaron en su apoyo. Uno de estos fue Eugenio Derbez, quien a través de su cuenta en Twitter que no se puede ser indiferente ante esta situación que lleva acechando al país durante varios años.

“No se puede ser indiferente ante el atentado a Ciro Gómez Leyva”, inicia diciendo su comunicado. “Porque ocurre cuando México es el país más peligroso del mundo para ejercer periodismo crítico al gobierno. Porque nuestros periodistas son continuamente atacados desde el poder- Y porque está en riesgo la libertad de opinar”, anunció Derbez.

Asimismo, hizo referencia que este tema no puede ser ignorado ante la ola de ataques y asesinatos que se ha visto durante mucho tiempo a los periodistas en México. “Ante la altísima impunidad ante los ataques y asesinatos a periodistas, no se puede ser indiferente. Mi solidaridad con Ciro y con todos los periodistas mexicanos”, finaliza diciendo en el escrito publicado en sus redes sociales.

¿Qué le ocurrió a Ciro Gómez Leyva?

Recientemente el periodista fue atacado a 200 metros de su casa por dos sujetos que aparecieron en medio de la oscuridad en las calles de un barrio en Ciudad de México. Afortunadamente, a pesar de ser atacado con armas de fuego, el periodista logró salir ileso.

Asimismo, Gómez aseguró que los personajes iban a bordo de una motocicleta, pero al revisar las cámaras de seguridad, las autoridades lograron ver que además de esta también participó un auto negro que en el momento no ha sido identificado.

Por su parte, el profesional confesó no tener ningún tipo de enemigo, deudas, entre otras cosas que pudieran estar sujetas al hecho. “No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche”, explicó públicamente, añadiendo que gracias al vehículo que manejaba no salió herido.