Titanic: ¿Jack cabía en la puerta con Rose? Kate Wislet habla sobre el tema

Tras 25 años de su estreno, no queda ninguna duda que Titanic ha sido una de las películas más populares e importantes del mundo cinematográfico, y es que adicional a ser una de las más vistas a nivel mundial, también ha sido una de las más reconocidas debido a los efectos especiales que para la época se veían reales.

Sin embargo, hay una duda que quedó durante todo estos años y es si en realidad Jack en realidad cabía o no en la tabla donde Rose se subió luego de hundirse el Titanic, y es por eso que ahora, Kate Wislet, la protagonista del film dirigido por James Cameron, decidió unirse a este debate durante una entrevista realizada con ‘Yahoo! Movies UK’

“Es curioso, la puerta parece haber resurgido en los últimos años. No sé por qué. La gente parece estar haciendo todo tipo de experimentos en cuanto a si en realidad podría haber cabido en la puerta o no”, confesó la actriz en la gira de medios que se encuentra realizando como parte de su apoyo en Avatar 2.

Luego de este comentario, la intérprete de Ronal en la película antes mencionada, intentó bromear un poco sobre el tema y dijo que para saber este debían regresar al set y hacer la prueba para ver si realmente ambos podían subirse a la tabla.

“Tendremos que volver allí de nuevo y ver si realmente ambos podríamos caber en esa puerta finalmente”, dijo entre risas la actriz.

El record de Kate Wislet en Avatar 2

Cabe resaltar que esta es la segunda vez que Kate trabaja junto a James Cameron y nuevamente vuelve a ser con un tema relacionado con el agua, pero esta vez al parecer fue un desafío aún más grande, pues a la actriz le tocó sumergirse durante un largo tiempo debajo del agua

“Sabía que era algo con lo que me iba a sentir muy a gusto y que podía llegar a ser muy buena porque nunca tuve miedo. Era capaz de relajarme lo suficiente como para aguantar la respiración durante largos periodos de tiempo desde el principio. Pero cuando hice esa gran contención de la respiración, no me lo podía creer. Estaba muy orgullosa de mí misma y estaba asombrada de haberlo hecho”, confesó tras romper el record de aguantar la respiración más de 7 minutos debajo del agua.