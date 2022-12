Padre de familia abandona todo para vivir como una niña de 6 años

Una persona “siempre debe de estar feliz con su cuerpo y su género”. Hoy en día, existen muchas historias que relatan el cambio de sexo o identidad que vivieron algunas mujeres y hombres. Tal como la historia de Paul, quien a sus 46 años de edad descubrió que no era feliz y decidió darle un giro de 180 grados a su vida.

De acuerdo a lo relatado por el usuario, todo comenzó cuando se cambió de género, asimismo, explicó que no se sentía como una persona adulta, lo más cercano a su identidad era “una niña de seis años”. En 2022, Paul tiene 59 años de edad, mas es no le impide que utilice sus redes sociales para mostrarse como una menor de edad.

Ahora se hace llamar Stefonknee Wolscht y convive junto a una nueva pareja que lo acepta tal y como es. Antes de este amor, ‘Stefonknee’ vivió junto a su esposa por 23 años, pero fue la mujer quien lo amenazó para que dejara de tener esos ‘pensamientos’ y le dio a elegir entre su familia y su libertad de género: “Para mi dejar de ser trans no es algo que simplemente pudiese hacer. Sería como decirme deja de medir 1.80 o te vas”, expresó en un video.

La persona utiliza YouTube como un espacio para narrar sucesos que vive todos los días: “No puedo negar que estuve casada. No puedo negar que tengo hijos. Pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento, se me permite ser exactamente quien soy” , son algunas de las palabras de Stefonknee.

