Amber Heard se siente inconforme con el acuerdo que le reduce el 90% del pago por perder el juicio contra Johnny Depp

Los abogados de Johnny Depp y Amber Heard han llegado a un acuerdo por el pago que la actriz tenía que hacer al actor de 59 años, tras ser demandada de, entre otras cosas, difamación por una entrevista que la actriz otorgó a The Washington Post en el 2018.

En dicha entrevista, la actriz confesó haber sido víctima de violencia sexual. Depp la demandó de difamadora y tras un complejo y mediático proceso judicial hubo un fallo a favor del intérprete de Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe.

Por esta decisión se obligó a Amber Heard a realizar un pago de 10 millones de dólares para cubrir los daños que supuestamente causó sobre su exesposo. Eso fue en junio de este mismo 2022 y durante estos meses, los abogados de ambas partes se han estado reuniendo para intentar llegar a un acuerdo.

De esta manera se ha dado a conocer que hubo un estrecho de manos: el pago que Amber Heard tenía que hacer se redujo en un 90%, ahora tendrá que desembolsillar un monto de 1 millón de dólares que activa el uso de una póliza de seguro que la actriz tiene para estos casos.

La disconformidad de Amber

Tras conocerse que la negociación entre los abogados llegaron a buen puerto, la actriz se pronunció en desacuerdo por tener que sacar dinero de su bolsillo, ya que mantiene las acusaciones que una vez declaró en los medios de comunicación y ante un juez.

De acuerdo con lo que reseña el sitio web Quien, la actriz dijo en sus redes sociales: “Esto no fue un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto al uso de mi voz en el futuro. He tomado esta decisión después de haber perdido toda esperanza en el sistema judicial de Estados Unidos, que hizo de mi testimonio munición para la industria del entretenimiento y las redes sociales”.

Y añadió: “Fui expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo revivir. Las abundantes pruebas que corroboraban mi testimonio, la razón y las garantías procesales, fueron excluidas en favor de la popularidad y el poder”.