Andrés García: “Déjenme morir en paz”. Acusa a su hijo Leonardo de querer su herencia

Mientras la salud de Andrés García merma cada día que transcurre los dimes y diretes entre su esposa Margarita Portillo y su hijo Leonardo van en aumento. El actor, a quien le diagnosticaron una cirrosis a principios de año, se encuentra en cama con asistencia de oxigeno por no poder respirar por sus propios medios, luego que fuera hospitalizado por una sobredosis de cocaína.

Mientras Leonardo García acusa a Margarita Portillo y el hijo de esta, Andrés López Portillo, de querer quedarse con el dinero de su padre, la esposa de la estrella del cine y la televisión mexicana señala que Leonardo no ha estado al pendiente de su padre.

Por su parte el dominicano de 81 años quiso defender a su hijastro, “Andrecito”, a quien Leonardo señaló de haber vendido “El Castillo”, propiedad de García padre y haberle entregado sólo una pequeña parte del dinero y un jeep. Incluso un ex trabajador de López Portillo había dicho que el hijo de Margarita no sólo tomó el dinero de Andrés García, también le suministraba drogas.

El intérprete de Pedro Navaja ha sido enfático al referir que lo que él haga con su dinero es cosa suya y no de los demás, incluso le ha enviado varios mensajes a sus hijos a quien les ha dicho que de su herencia no les va a tocar nada, pidió que lo dejen morir en paz.

“Yo ando muy enfermo y no me dejan ni morir en paz. De ese tamaño es la poca madre que tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia. Les va a tocar pura madre, ninguna herencia”, precisó.

Defendió a su familia actual; Margarita y “Andrecito” negando que estos le han suministrado drogas

“Quiero decirles y ustedes me conocen, yo soy un hombre que siempre he hablado con la verdad y si no mírenme a los ojos, en los ojos se ve, a mi no me tienen que proporcionar droga, nadie. Porque si yo necesito droga la consigo yo. El hijo de Margarita mucho menos y no le mete en eso y no anda en esa onda, anda en su negocio”, mencionó el actor.

Aseguró que su ex esposa, Sandy, es quien le suministra las drogas a sus hijos: “esa es la verdad, no hay más vuelta que dar”, dijo Andrés García.

Andrés García prepara su funeral Instagram: @andresgarciaoficial

Desde su cama y hablando lentamente negó que Andrés López Portillo haya extraído un dinero de su cuenta bancaria sin su autorización, esto a raíz de los supuestos cheques que fueron emitidos a nombre de Portillo:

“Esto es mala intención de sus medios hermanos y lo que yo haga con mi dinero es cosa mía. A nadie le importa un carajo lo que yo haga con mi dinero”, expresó con tono molesto.