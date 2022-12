Esmeralda Pimentel celebra que se retiró los implantes de seno

Una de las actrices más reconocidas actualmente, Esmeralda Pimentel, quien hasta hace poco reveló detalles de la operación estética a la que se sometió, un aumento de busto, mismo procedimiento que se realizó hace 12 años; sin embargo, reveló que hace 9 meses se retiró los implantes y se mostró feliz por la decisión que tomó.

Para una entrevista con “Glamour”, la actriz confesó que la operación fue por intentar complacer a quien era su pareja en ese momento, así como también por pensar que el procedimiento ayudaría a mejorar su autoestima, pero fue todo lo contrario.

“Hace 12 años, pensaba que no era suficiente y, que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte.” agregó.

Asimismo, precisó que comenzó a convertirse en un problema, ya que presentó varios síntomas que corresponden a la “Enfermedad de implantes mamarios”, mismos que pudieron haber sido provocados por la toxicidad de los implantes.

Esmeralda Pimentel y la ‘Enfermedad de implantes mamarios’

Entre los síntomas que comentó la actriz fueron: fatiga, dolor de cabeza recurrente, ojos rojos, taquicardia, falta de concentración, dolor en articulaciones, entre otros.

Luego de que los identificó y relacionó con la enfermedad, ella comenzó a visitar a diversos doctores por más de 10 años, pero lejos de recibir un diagnostico acertado, sus síntomas fueron identificados como un padecimiento hereditario.

