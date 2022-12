“No lo compren, es basura”, Justin Bieber en contra de H&M por vender mercancía sin su permiso

Semanas atrás, la marca sueca de ropa H&M lanzó una colección especial con la imagen del cantante canadiense Justin Bieber misma que hoy llegó a la República Mexicana, sin embargo, el intérprete mediante una publicación en su cuenta de Instagram, señaló que no está de acuerdo con este acto ya que se encuentran vendiendo mercancía con su imagen y sin su permiso.

La colección de H&M se compone de sudaderas, playeras, accesorios para celular y bolsas (Tote bags), y cuenta con la leyenda ‘I miss you more than life’ perteneciente al tema Ghost de Justin Bieber, asimismo, también aparecen distintas fotografías del canadiense plasmada en la merch o mercancía.

Justin Bieber en contra de H&M por vender mercancía sin su permiso

Sin embargo, el lunes 19 de diciembre, Justin Bieber mediante sus stories o historias de Instagram compartió dos publicaciones donde estalló en contra de la marca sueca por usar su imagen sin haberles dado un consentimiento previo y los alentó a no comprarla ya que es basura.

“NO APROBÉ NADA DE LA COLECCIÓN DE MERCH QUE PUSIERON EN H&M... todo sin mi permiso y aprobación. NO LO COMPRARÍA SI FUERA USTEDES. LA MERCANCÍA DE H&M QUE HICIERON DE MÍ ES BASURA Y NO LO APRUEBO, NO LA COMPREN”, escribió en los dos posts.

H&M se pronuncia al respecto

Ante tal declaración, la marca H&M se pronunció al respecto y un vocero dijo que antes de lanzar la colección al mercado se realizaron todos los procedimientos necesarios como se suele hacer. Por lo que se cree que el cantautor no está al tanto de todo lo que acontece con respecto a su imagen.

Cabe señalar que los precios de esta merch oscilaban entre los 300 y los 749 pesos mexicanos y no es la primera vez que la marca y Justin Bieber colaboran aunque en ocasiones previas, no hubo ningún problema con respecto a su imagen.

