Campeones, ¿pero inteligentes? Así son los festejos en Argentina tras ganar Mundial

Los argentinos están en uno de los festejos deportivos más importantes en los últimos años. Con la gran hazaña de Messi y sus colegas, millones de fanáticos celebraron que la Copa del Mundo se pintara de albiceleste.

La Selección cuenta con tres Copas mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Sin embargo, los pamboleros sufrieron 36 años para gozar nuevamente de la victoria. Sumado a la frustración, muchos argentinos deseaban que Messi levantaran el trofeo . Por eso, el país entero se paralizó al vencer a Francia en tanda de penales. Y como ahora todo es posible verlo en internet, comenzaron a viralizarse los festejos que realizaron diversos sudamericanos en su país.

Abrimos hilo 🧵 con los videos de los excesos durante la celebración del título de #Argentina en #Catar2022. Desmanes, caídas e incluso saqueos fueron el lunar de la jornada de hoy a la que asistieron más de 5 millones de personas en #BuenosAires. pic.twitter.com/qr9KLcmZps — Vanguardia (@vanguardiacom) December 21, 2022

Lamentablemente, la euforia y emoción provocaron que muchos aficionados realizaran actos peligrosos. Tal como el joven que trepó por una pared para caer a varios metros de altura. Por la forma en que descendió, el sujeto se rompió las rodillas. Mas no fue el único. Otras personas brincaron en lugares pocos seguros y se lesionaron.

En redes sociales también se difundieron las celebraciones que realizaron algunas mujeres, quienes se subieron a los postes de luz y comenzaron a quitarse la ropa . Algunos presentes pedían que bajaran de las alturas por el riesgo que corrían de lastimarse.

“Todos los países tienen gentuza, España no es la excepción. Y mucho menos tu masona querida Unión Europea”, “Triste ese tipo de comportamiento gracias a Dios solo fueron algunos pues la mayor parte de la gente solo fue a ver a la selección sin excesos”, o “Encima sabiendo que había chiquitos con sus familias, no se me parece que no daba, no hacía falta eso para celebrar”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

