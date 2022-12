El pasado lunes 19 de diciembre el periodista Paco Villa criticó la actitud del futbolista Emiliano Martínez mejor conocido como Dibu, tras haber vencido a Francia en la Final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sin embargo, a Federico Zapata, integrante de la agrupación argentina Los Caligaris, pareció molestarle tal comentario por lo que decidió emitir una respuesta al respecto lo que generó indignación entre los mexicanos.

“El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter oficial.

El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe.



Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. — Paco Villa (@Paco_Villa_) December 19, 2022

Ante tal comentario, Federico Zapata, trombonista de Los Caligaris, respondió con lo siguiente, “Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica”, escribió el integrante de la agrupación argentina.

Rápidamente el tweet se viralizó en redes sociales lo que ocasionó indignación entre los mexicanos quienes se mostraron decepcionados ante tal comentario y comenzaron una petición para que Los Caligaris no se presentaran en el festival de música Vive Latino 2023 a llevarse a cabo el próximo mes de marzo.

Los Caligaris despiden a integrante que insultó a México

Ante este acto, el grupo publicó el siguiente comunicado, “Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. Ante tal situación anunciamos la DESVINCULACIÓN de la banda de este integrante ya que sus declaraciones llenas de violencia, no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México nos tocan a nosotros”, se puede leer en el escrito.

Cabe señalar que varias horas más tarde, Federico Zapata dio de baja su cuenta de Twitter y los seguidores del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino esperan un comunicado de su parte donde se cancele la presentación de la banda argentina.

