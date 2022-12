¿Y ahora? Trabajadores se equivocan y pintan otra casa

Muchas personas se emplean en actividades del hogar. Desde la plomería, hasta el diseño de interiores, los dueños buscan expertos que realicen los deberes y ayuden a tener una casa lista para las fiestas de diciembre. Tal como Antofat, quien descubrió el error de los pintores que contrató.

El usuario de la plataforma de TikTok compartió, en un breve clip, el momento en que ‘regañó’ a un par de trabajadores por equivocarse de casa. Sí, el sujeto les gritó: “Vecino, vecino. Esa casa no era para pintar, era la otra” . Las personas confundidas comenzaron a cuestionar si estaba seguro de lo que decía.

Para dejar las cosas más claras, el afectado bajó y entabló una conversación con los pintores: “Amigo, esta no era la casa”, el empleado replicó: “A mí me han dicho que en la esquina”. El contratista le explicó que tenía que pintar el domicilio que estaba “al frente de la esquina” y no “en la esquina”.

Al cuestionar quién dio la autorización de realizar el trabajo, el trabajador se respaldó en su compañero. Sin embargo, también se confundió. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de dos millones 600 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

“Me recuerda al comercial de Esa no era la casaaaa”, “en verdad se equivocó ? o le estás bromeando”, “Pintamos toda la casaaaa , qué es esooooo jajajaja”, o “El vecino feliz porque están pintando su casa gratis” , son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios. En un segundo video, la persona aseguró que todo se trató de una broma y espantó a los trabajadores.

