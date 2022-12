William Levy explota en redes sociales: “He aguantado mil cosas”

Si algo ha caracterizado a William Levy es su amable personalidad, liviana y boinita, su risa, además de hermosa, es contagiosa, sus allegados cuentan que el actor se ríe hasta del aire, sin embargo, es celoso y cauteloso de su vida privada, no perdona que la prensa y los paparazzis intervengan en su vida privada, por ello le ha prohibido a sus seres más queridos, su familia, tener contacto con los reporteros ante el temor que cualquier información mal tratada dañen a alguno de los suyos.

Recientemente el cubano de 42 años utilizó sus redes sociales para enviar un contundente y misterioso mensaje con el que sólo busca ubicar a quienes pretendan averiguar o juzgar su humano comportamiento.

El protagonista de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer (Netflix), escribió en sus historias que ha recibido “humillaciones de gente”, aunque no especificó de quienes ni a quién iban dirigidas sus palabras.

“He aguantado mil cosas y malos pensamientos, porque otras personas, sin nombrar, se han dedicado a hacerlo, a hacerme lucir como el malo. Pero hay un punto donde todos creen que, porque uno aguanta, uno nunca va a hablar”, es parte del texto compartido.

William Levy se desahogó en redes sociales. Foto: Instagram

Se desconoce si sus palabras van dirigidas a quienes han opinado deportivamente sobre la relación con Elizabeth Gutiérrez, su esposa y madre de sus dos únicos hijos, luego de que este año atravesaron una fuerte crisis tras la filtración de unas fotos del actor cubano besándose con otra mujer. En enero de este año el protagonista de Sortilegio había anunciado vía Instagram sobre su ruptura con Gutiérrez.

Sin embargo, en el último trimestre del año, la pareja fue vista junta en algunos sitios de España, país donde reside actualmente el histriónico, por compromisos laborales. Hace poco William y Elizabeth celebraron juntos el Día de Acción de Gracias, lo que daría pie a que se rumore una posible reconciliación entre ambos.

Elizabeth Gutiérrez: “No hay culpables en esta situación”

Esta no es la primera vez que la pareja Levy - Gutiérrez pide respeto a su intimidad. En febrero de este año, luego que se hiciera pública la separación entre ambos, Elizabeth también utilizó sus redes sociales para expresarse en torno a las críticas que habían surgido por la ruptura, incluso dijo que tanto ella como sus hijos habían sido blanco que ataques y críticas, no dejó por fuera al padre de sus hijos a quien le agradece su apoyo.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres.. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días... deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi.. no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad cómo pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!”, escribió Elizabeth