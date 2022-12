¿A qué huele Maluma? Una modelo revela el olor que desprende el cantante

Maluma es uno de los cantantes más famosos y queridos de la industria, aunque su participación en la apertura del mundial de Qatar fuera sumamente criticada por la mayor parte del público.

No obstante, una joven modelo colombiana compartió su experiencia de formar parte de dos videoclips del intérprete de “Hawái”, y aseguró que el artista era alguien sumamente agradable y nada arrogante como se ha llegado a decir.

La modelo, llamada Andrea Rua, expresó que se encontraba sumamente nerviosa de trabajar con Maluma, pues es uno de los artistas más grandes de su país.

También te puede interesar:

Maluma enciende polémica en redes sociales al pasarla mal en una discoteca

Los memes que dejó Maluma tras salir de una entrevista en Qatar

Maluma da a su favorito para ganar el Mundial de Qatar

La modelo colombiana asegura que Maluma “huele a cielo”

De su experiencia de trabajar junto a Maluma, Andrea Rua confesó que se puso nerviosa cuando lo vio ya que considera que, físicamente, el cantante es un hombre sumamente atractivo.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, pues por obvias razones. Cuando yo llegué ahí… parce yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo”, empezó a relatar la modelo.

Para después agregar: “Créanme que yo estaba súper asustada porque el man es hermoso”. También respondió una de las preguntas que ha recibido sobre el cantante, y es su olor.

Al parecer, a muchas personas les interesan saber a qué huele Maluma, por lo que a muchos les agradará enterarse que el colombiano desprende un olor muy agradable, y así lo dejó saber Andrea Rua.

“Huele a cielo, huele a cielo, el man huele rico” dijo la modelo. También habló de la estatura de Maluma, y admitió que esperaba que fuera bajito, pero se sorprendió de que fuera mucho más alto que ella, aclaró que ella tiene una estatura de 1,70.