¡Unidos! Clientes cancelan pedido de 2 mil pasteles a joven, vecinos le compran el producto

Diciembre es un mes donde muchas empresas organizan cenas con sus empleados y brindan diversos alimentos. Ante estos eventos, algunos chefs ofrecen sus servicios, tal como Yadira Reyes, quien tuvo un pedido de dos mil pasteles. Lamentablemente, los solicitantes jamás acudieron por ellos.

Para intentar recuperar un poco de lo invertido, la mujer utilizó su cuenta de Facebook y publicó el suceso: “Realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales, los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado ... Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar, estamos REMATANDO los pasteles $30 pesos 2X50 el que guste apoyarnos, estamos 10 Bravo y Allende 502″.

Sin creer que alguien acudiría, la joven esperó la venta de unos cuantos postres, por fortuna, “los buenos son más” . Ante la oferta y la triste historia, algunos vecinos se dieron cita en el lugar y compraron todos los pasteles. En diversas fotos se puede ver la fila que se realizó para comprar los pasteles.

Los hechos ocurrieron en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. “Que bueno que los vendieron, pero igual cuando encargan uno o dos pasteles siempre te piden la mitad de dinero. No digamos la cantidad que publican, me imagino que hubiesen pedido más de la mitad para empezar el trabajo, ese es mi punto de vista”, o “Nosotros fuimos y ya no alcanzamos pero que bueno que todos se les vendieron” , son algunos de los comentaros realizados por diversos usuarios.

