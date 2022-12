Fue el pasado 22 de junio cuando la presentadora de televisión y actriz mexicana Andrea Escalona en una transmisión del programa matutino Hoy de Televisa, reveló que se encontraba a la espera de su primer bebé, “Voy a ser mamá! Con ustedes mi Churrite. Los tiempos de Dios son perfectos y el amor”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

También compartió un video del ultrasonido donde dio a conocer que tenía trece semanas de embarazo por lo que antes de finalizar el año su primogénito llegaría al mundo, “Pues tengo trece semanas, todo está bien, ha sido algo súper bonito que todavía no me lo creo, van a ser tíos y yo voy a ser mamá”, escribió en su cuenta de Twitter.

Andrea Escalona le da la bienvenida a su primer bebé. / Foto: Instagram

Tan solo dos meses más tarde, Andy Escalona nuevamente a través del programa Hoy dio la noticia que se encontraba a la espera de un varón y aunque no reveló más detalles con respecto al nombre, señaló que entre ella y su novio ya habían hablado al respecto.

Andrea Escalona a punto de dar a luz

Pero fue hasta el jueves 22 de diciembre cuando por medio de su cuenta de Instagram, compartió una publicación y la tituló ‘Churrito is coming’, asimismo compartió una historia donde dice lo siguiente, “Hola, son las seis de la mañana y no he dormido nada, nos fuimos a las doce al hospital pero nos regresaron a la casa porque no había cuartos y nos hablaron y nos dijeron que nos regresáramos porque ya tenían cuartos y pues Churrito ya va a nacer, venga”, dijo la conductora de televisión.

