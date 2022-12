“Ya tiene otra familia”: niño le pide a su papá que vuelva para Navidad

Navidad es un día que muchas personas pasan en familia. Desafortunadamente, no todos puedes convivir de esa manera, tal como el pequeño quien utilizó una cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a su padre de familia. Esta plataforma de videos cortos se utiliza mucho para viralizar algún suceso o problema, por eso Ruben Cervantes no dudó en publicar la grabación.

Con bastante lágrimas en el rostro, un menor de edad comenzó a narrar por qué Santa Claus no llega a su casa. Durante la explicación, ‘Lupito’ confesó que su papá tampoco lo visita: “Dijo que mi mamá ya tenía otra familia, y por eso ya no volvió para verme. Papá, ¿puedes venir en Navidad para verme, para darte un abrazo y luego ya te vas con tu otra familia” , son las palabras del menor hacia el hombre que lo abandonó.

@rubencerquinz LUPITO MANDA MENSAJE DE NAVIDAD A LOS PAPÁS QUE NO VEN A SUS HIJOS ♬ A thousand years - Zeus

La confesión rompió el corazón de millones de personas, quienes difundieron el video entre los conocidos para dar con el progenitor del pequeño Lupito: “Ay, me partió el alma. Por favor papá de Lupito no te da pena, tu hijo que tiene tanto amor, es un niño muy bueno dios lo bendiga siempre”, “Lupito me parte el alma de ver esa carita y ésos hijitos aguados”, “Neta chille cuando dijo que le quería dar un abrazo y luego se fuera con sus otros hijos”, o ”sus ojitos de tristeza me parte el alma”.

