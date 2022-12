Por esta razón Thalía mantuvo oculta su relación con Fernando Colunga

La actriz y cantante Thalia, y el actor Fernando Colunga fueron dos de las estrellas más populares de telenovelas durante de la década de los 90′s por lo que se llegó a especular que tendrían una relación la cual duró un par de años, la cual nunca fue confirmada, sin embargo, recientemente se reveló la verdadera razón por la que mantuvieron oculto su noviazgo.

Cabe señalar que Thalía y Fernando Colunga protagonizaron la telenovela “María la del Barrio”, donde se cree que su romance traspasó la pantalla chica y fue ahí donde tomaron la decisión de comenzar una relación la cual, hasta este momento sigue sin confirmarse aunque la actriz Laura Flores en una entrevista reveló en una ocasión los vio besándose, “Laurita Zapata, que es amiga mía, nos invitó a comer a su casa y entonces ahí estábamos y en eso llega Fernando Colunga y Thalía, y que los veo abrazándose y dándose un beso”, expresó un par de años atrás.

Sin embargo, en una ocasión Thalía para el programa “El show de Cristina” dijo que su relación con Fernando Colunga era muy bonita y señaló que también eran muy cercanos, “Yo no me quiero casar, estamos muy bien así. Él está trabajando mucho y yo estoy trabajando mucho. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho pero no me quiero casar”, expresó y reveló que el actor era de los que mejor besaban dentro de las telenovelas.

Un par de años más tarde, en una nueva entrevista, el actor mexicano expresó lo siguiente “Son ciclos que terminan. Fue una relación que la gente hizo tan pública, que se desgastó. Si tal vez la madre de Thalía hubiese sabido del éxito, la fama y el dinero que yo tendría, el romance hubiera continuado”, dijo Fernando Colunga.

Pero de acuerdo con varios rumores, la pareja nunca hizo pública su relación ya que, el mexicano le provoca muchos celos al actual esposo de la actriz, Tommy Mottola, debido a que en varias ocasiones le reveló que se había enamorado por completo de su co-estrella en la telenovela ‘Maria la del barrio’.

