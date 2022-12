Filtran fotografía de Índigo, la hija de Camilo con Evaluna y Ricardo Montaner reacciona

Desde que la pequeña Índigo nació, sus padres Camilo Echeverry y Evaluna Montaner decidieron mantener en reserva el rostro de su hija con el fin de “respetar su autonomía”, lo que sin duda aumentó la expectativa y curiosidad de los fans ya que sólo los allegados a los artistas han tenido el privilegio de conocerla en persona.

Hace meses el cantante Camilo también fue consultado sobre el mismo particular, expresando que para ellos (sus padres) es importante que su primogénita decida cuando darse a conocer:

“Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quién quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, aseguró el intérprete de Vida de Ricos.

A pesar de la privacidad que han querido mantener los jóvenes padres -desde hace 7 meses - fue hace poco cuando una fan de la pareja los pilló en un aeropuerto y a escondidas captó imágenes de Evaluna y Camilo llevando en brazos a su bebé, ventilando, sin el consentimiento de los famosos, los padres, el rostro de la pequeña.

Una vez que la usuaria del perfil @wendyjimenez255 publicó el video en TIkTok se viralizó en pocos minutos, despejando de alguna manera parte de la intriga en la que se ha mantenido el público desde hace 7 meses.

¿Qué dijo Ricardo Montaner?

En una reciente entrevista que le hicieron a Ricardo Montaner, padre de Evaluna, fue consultado a la filtración de las imágenes de su nieta, negando de inmediato que se haya tratado de periodistas:

“No, no fueron paparazzi, fue un fan de Cami y Eva. No pasa nada, bueno, algún día tenía que pasar, pero no pasa nada la verdad. Aparte, gracias a Dios, es hermosa”, el cantante descartó que vayan a tomar acciones legales en contra de la persona que publicó las imágenes, aunque consciente de que la fama y la exposición pública les rodea, situaciones como estas podría llevarlos a esta incómoda situación en la que se expusiera a la menor de tan sólo meses.

Hasta el momento los padres de Índigo no han reaccionado al respecto.