Maite Perroni está de luto por esta razón

La actriz e integrante de RBD, Maite Perroni publicó en redes sociales la profunda tristeza que le embarga y que nunca antes había sentido algo así. La mexicana perdió a su mascota y compartió su dolor con sus seguidores. “Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño”, aseguró Perroni.

La artista publicó un video de recuerdos con su cachorro y escribió: “Sí que duele! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración, cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor”.

También agregó Perroni: “Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llego a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”.

Sus seguidores inmediatamente se hicieron solidarios con la noticia: “Nooo shansho guapo! Lo siento mucho, cosa hermosa. Te mando un abrazo muy grande”, “Amiga! Te abrazo con todo mi corazón, ven a la casa para que abraces a los míos y nos acordemos del amor de Sancho, siempre en tu corazón”, “Uhhh que momento tan difícil querida Amiga! Lo lamento muchísimo! Que descanse en Paz el buen Sancho! Lo recordaremos con mucho amor. Te abrazo fuerte en el corazón”, agregaron algunos de los fans.

De igual manera, Anahí compañera de RBD le escribió: “Te amoooo, te abrazo fuertísimo. Celebra todos los momentos que se quedan en tu corazón”.

El emotivo mensaje siempre fue de agradecimiento al pequeño bulldog que acompañó a Maite en grandes momentos de su vida y se convirtió en su compañero fiel. Sin embargo sus seguidores esperan que Perroni tenga mejor ánimo pronto para continuar con su proyecto de reencuentro con la banda RBD.