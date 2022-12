¿Se aproxima concierto? Manu Chao ya no tiene restricciones para regresar a México

Este jueves el músico franco-español Manu Chao se convirtió en tendencia en Twitter, esto con motivo de que el miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se refirió a él por haber sido considerado como persona non grata y expulsado del país en el gobierno de Felipe Calderón, pero se decidió retirarle dicha nombramiento, por lo que no tiene ningún impedimento para volver México.

Esto provocó que en redes sociales se pidiera de nuevo que el cantante y su banda “Radio Bemba Sound System” ofrezcan un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, como lo hizo el 26 de marzo de 2006, cuando los teloneros fueron “Los Estrambóticos” y “Panteón Rococó”, en ese evento se congregaron unas 180 mil personas.

Esta petición se suma a la que se hizo en julio pasado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando en una plática virtual que tuvo en sus redes sociales, una persona le preguntó si sería posible organizar un concierto del cantante en el Zócalo.

“No lo van a creer, pero lo estamos buscando. Vamos a ver si lo podemos lograr en este mismo año”, dijo la mandataria capitalina en esa ocasión, cuando aún se le consideraba persona no grata.

Adán Augusto López explicó que el artículo 33 de la Constitución se ha usado para limitar la libertad de expresión de los extranjeros en México, por lo que se usaba como herramienta para deportar o expulsar a las personas, aunque de estas acciones solo hay registro de las realizadas en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Se utilizó en el caso de un cantante Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país; un embajador norcoreano también, que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país fue declarado persona non grata y se le dieron 72 horas para salir”.

Por lo que dijo que ahora se buscará que el Instituto Nacional de Migración (INM) no cuente con las facultades para expulsar a los extranjeros bajo el argumento de haber violado dicho artículo; ahora se buscará que los acusados tengan derecho a audiencia en la Segob y determinar lo procedente.

Sobre las declaratorias de personas no gratas que hay sobre Manu Chao y otros individuos, el secretario de Gobernación dijo: “Esas expulsiones ya no tienen en este momento ninguna vigencia, ya sea porque ganaron el amparo o porque prescribieron, no tienen los ciudadanos extranjeros en mención ninguna restricción para ingresar al país”.

¿Cuándo lo nombraron persona no grata?

Fue en marzo de 2009 cuando Manu Chao asistió al Festival de Cine de Guadalajara, con motivo de este evento participó en una conferencia de prensa, en donde dijo que la represión a la que se sometió a los habitantes de San Salvador Atenco en 2006 fue “terrorismo de Estado”.

Estas declaraciones que no fueron del agrado del gobierno de Felipe Calderón y se ordenó la cancelación del concierto que daría en esa ciudad y se procedió con su expulsión del país.

Aunque en ese entonces el gobierno afirmó que no había ninguna investigación en contra del músico, el INM sí verificó su estancia en México y determinó que su ingreso había sido como turista y eso no le permitía realizar actividades lucrativas, como sería el concierto.

Previo a la reforma de 2011, el el artículo 33 establecía: “el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Así fueron las peticiones en redes:

¡Esto si es felicidad! El enorme #ManuChao ya podrá volver a México luego de que el gobierno le retirara la etiqueta de "persona non grata", impuesta por Felipe Calderón debido a declaraciones del cantante sobre Atenco. pic.twitter.com/Q8God6CMSU — Trending News (@MonickHuitron) December 22, 2022

Querer de vuelta a Manu Chao en México no es un acto de nostalgia de los 90, chiques, es un acto político. ¿Qué sus mamases nunca les pusieron las foking noticias o khéee? https://t.co/XF5drFDQg4 — Hipocampo 🧠 (@lalopav) December 22, 2022

Manuu manuuu ven a México, te esperoo — Insomnie2000 (@insomnie2000) December 23, 2022