Serie Smiley: Carlos Cuevas habla sobre su sexualidad, sin aclarar hacia dónde se inclina

Carlos Cuevas saltó a la fama internacional tras su participación en la serie española Merlí, interpretando al personaje Pol, cuya trama está basada en la historia de un profesor de filosofía invita a sus alumnos a pensar libremente. Tal fue el éxito de esta producción y de Cuevas que tuvo su propio spin-off con el rol protagónico “Merlí. Sapere aude”.

Ahora podemos disfrutar del talento de este actor español de 26 años, en la nueva serie romántica gay: Smiley que llegó a la plataforma Netflix el pasado 7 de diciembre. Carlos interpreta a otro personaje de la comunidad LGBT llamado: Álex. Se trata de un joven que comienza una relación con otro hombre alejados de estereotipos.

En varias oportunidades, el actor de 26 años ha sido consultado sobre su orientación sexual, tomando en cuenta que mantiene su vida privada alejada de los focos y aunque no ha dejado de hablar con la prensa sostiene respuestas en la que deja en evidencia la división de opiniones con respecto a si forma parte o no de la comunidad LGTB.

“Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el debate de que los personajes LGTB+ deben ser interpretados por actores LGTB+, que ha resurgido ahora con Smiley”, le consulta un periodista.

A lo que el actor nacido en Moncada - España y con una corta experiencia en la actuación ha dicho: “Hemos denotado por parte de mucha prensa una presunción de heterosexualidad hacia nosotros, que creemos que es como de otro siglo, y eso las nuevas generaciones ya lo están superando”.

“Es esa cosa de ubicarnos en cajoncitos estancos. Que mi experiencia hasta hoy sea una concreta no quiere decir que mañana no vaya a ser otra”. Precisó. “Mi deseo puede ser mucho más complejo que una simple etiqueta” .

Además de Smiley y Merlí, Carlos Cuevas le dio vida un personaje en otra producción de corte gay: se trata de Alonso Aldama, en la miniserie “Alguien tiene que morir”.

En el 2020, el actor había ofrecido una entrevista indicando que no estaba de acuerdo con que se asumiera la orientación sexual de las personas.

“Yo nunca me he pronunciado alrededor de mi orientación sexual personal, no sé por qué se me asume una orientación sexual u otra. Pienso que es chulo que podamos interpretar a tantos personajes como se nos dé la oportunidad y que la orientación sexual personal de un actor no sea una barrera”.