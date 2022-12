La historia detrás de “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

Mariah Carey ha sido una de las cantantes más reconocidas en la industria musical, ya que su timbre de voz es bastante peculiar y difícil de confundir, la interprete cuenta con varias canciones famosas, pero “All I Want For Christmas Is You” es sin duda uno de sus temas más populares, mismo que ha perdurado a lo largo de varios años.

En 1994 estrenó el tema y aún en pleno 2022 la canción sigue vigente, ya que el ritmo es contagioso y la letra ha conectado con muchos, ya que habla sobre la importancia de la union, el amor y la fraternidad entre seres queridos, puesto que es una época especial.

¿Qué hay detrás de “All I Want For Christmas Is You”?

Mariah Carey fue la encarga de componer y producir el tema en colaboración con Walter Afnasieff, la cantante ha explicado en varias ocasiones que el interés inició por el amor que tenía por la navidad cuando aún era una niña, a pesar de esto, escribirla no fue del todo sencillo para ella.

No es muy conocida la infancia de Mariah Carey, ya que la canción esta un poco inspirada en la misma, cabe destacar que es hija de una cantante irlandesa y un hombre afroamericano, luego de un difícil divorcio y circunstancias que entristecían la niñez de la cantante, “All I Want For Christmas Is You” se convirtió en el reflejo de sus deseos cuando era una infante.

Las expectativas que se pusieron en la carrera de Carey se cuestionaron tras el lanzamiento de “All I Want For Christmas Is You”, ya que algunos críticos tienen la creencia de que los cantantes suelen sacar temas navideños cuando su carrera esta en pausa; sin embargo, Mariah Carey rompió con esa teoría, ya que hasta el momento permanece como un éxito.