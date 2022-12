Esto fue lo que dijo Manelyk sobre la cancelación de la boda de Karime

Uno de los programas más vistos durante todas sus temporadas ha sido ‘Acapulco Shore’. De este reality surgieron muchas amistades que en medio de diversas situaciones, se quebraron. Así fue el caso de Karime Pindter y Manelyk González, quienes rápidamente se hicieron amigas que vivían al extremo su juventud pero después ya no querían ni hablarse.

Karime Pindter y Manelyk González hablan de su drama y distanciamiento https://t.co/hlzT54mAM9 — E! Online Latino (@EonlineLatino) June 8, 2022

Tanto Karime como Mane, han sido muy sonadas en este 2022 por sus distintos enfrentamientos en redes sociales. Cada una sostiene su argumento y los seguidores opinan al respecto del comportamiento de ambas. Aunque los conflictos han estado subidos de todo en diversas oportunidades pero ninguna de las dos pasan la página y siguen al pendiente una de la otra.

🤦🏻‍♀️ Y continúan las peleas en redes sociales entre Manelyk González y Karime Pindter... https://t.co/148PO4xW4j — Excélsior (@Excelsior) November 11, 2022

En octubre Karime estaba feliz con su nueva conquista que era un extranjero que le robó el corazón y presumió su compromiso pero recientemente anunció que los planes de casarse ya no se cumplirían y que había fallado la relación.

“Me emocioné mucho, me ilusioné mucho, obviamente lo sigo amando, lo sigo queriendo, es un tipazo increíble pero no estoy lista, no estoy preparada”, dijo Karime.

¿Sabía Manelyk que se canceló la boda de Karime?

Ante esto, Mane aseguró que no estaba enterada de que su ex comadre habría puesto fin a su compromiso matrimonial con Erez Myara, luego de esta respuestas los representantes de los medios de comunicación siguieron insistiendo sobre si es que tenía algunas palabras para Karime.

“No tenía idea, ya le llegará así como a todas, ya le llegará”, dijo Manelyk ante las preguntas de los reporteros.

Mane aclaró que no está de malas con Karime y que simplemente trató de estar lejos de quienes realmente no le aportan nada. Por ahora, sigue cumpliendo todos sus proyectos personales y profesionales. También comentó que no hará ningún reality por ahora y más bien piensa descansar un “ratito”.