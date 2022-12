Andrea Legarreta recuerda cual fue el regalo más especial que le trajo Santa Claus

Durante más de 40 años, Andrea Legarreta ha demostrado lo mucho que le trabajar, y actualmente vemos como la animadora de Televisión se da sus gustos junto a su familia, bien sea viajando por el mundo o compartiendo con ellos.

Sin embargo, no siempre fue así, pues en una época de su vida también tuvo carencias económicas, y aunque en ese momento no se dio cuenta, fue gracias a sus padres que pudo tener las mejores navidades y momentos importantes en su vida.

“En esa época había carencias en casa. Hoy no es lo mismo porque Erik y yo no hemos parado de trabajar, somos una familia de trabajo desde que éramos chiquitos y eso nos hace valorar todo lo que tenemos, todo lo que llevamos a nuestra casa, cada viaje que hacemos, cada cosa que logramos. A todo le damos un valor importante porque así nos enseñaron nuestros papás”, dijo la animadora durante una entrevista en el diario ‘Quién’.

De esta manera, en víspera de Navidad, Legarreta también compartió con el medio una anécdota que sin duda marcó su infancia, pues según comenta fue uno de los mejores regalos que recibió de parte de Santa Claus cuando era niña.

¿Cuál fue el regalo de Santa?

Durante la entrevista, la animadora del programa ‘Hoy’, habló un poco sobre los anhelos que puede tener cualquier niña, como por ejemplo una casa de Barbie, algo que ella también quería con todo su corazón en ese momento, y cada Navidad lo pedía de regalo a Papá Noel con la esperanza de que un día llegara a su hogar ese pequeño espacio para poder jugar con sus muñecas.

“Mi mamá me decía que Santa Claus a veces no puede llevar regalos a todos y que seguramente quería traerme la casa, pero no podía… hasta que ese día llegó. Bajé las escaleras y me encontré con una casita de madera, de dos pisos, pintada, con alfombras, amueblada, con ventanas, chimenea y tapices. En ese momento supe que Santa Claus la había hecho con sus mano”, explicó Legarreta, asegurando que a pesar de que la casita no se parecía a la que ella veía en televisión, ella la vio muy bonita. “Era tan hermosa que la vi más bonita que cualquier otra y me emocioné mucho”.

Asimismo, agregó que el agradecimiento que le tiene a sus padres será eterno y que aprecia lo que estos lograron ofrecerle durante su niñez.

“Aunque había carencias, yo jamás me di cuenta porque ellos trataban de darnos lo mejor. Ahora lo valoro y lo aprecio muchísimo, tengo un amor enorme por mis padres que, gracias a Dios, tengo con salud y con eso, ya tengo mucho que agradecerle a la vida.