Inicia el 2023 con los estrenos de Prime Video

Contenido exclusivo y películas para disfrutar en familia son parte del contenido que ofrece Prime Video en enero.

¿Qué llega a Prime Video en enero de 2023?

The Rig

La tripulación de la plataforma petrolífera Kinloch Bravo tiene que sobrevivir, después de que una extraña niebla les cortara comunicación con la costa y los dejara varados en las olas del Mar del Norte. Estreno: 6 de enero.

This is Us (Temporada 6)

El final de This Is Us se acerca y decirle adiós a la familia Pearson no es fácil. Dado el sorprendente final de la temporada 5 y con un gran giro en final, muchas preguntas y dudas existen en esta última temporada. Estreno: 4 de enero.

Venganza y Redención

Al ser testigos de un intento de asesinatos, unos policías se vuelven el blanco de un agente de la mafia que recibe la orden de eliminarlos. Tendrán que luchar contra su conciencia para sobrevivir en una complicada batalla. Estreno: 11 de enero.

Hunters (Temporada 2)

Los Cazadores deben volver a unirse para atrapar al nazi más terrible de la historia, Adolf Hitler, quien se esconde en América del Sur. Mientras tanto, una peligrosa amenaza podría sacar a la luz secretos de Meyer, poniendo en peligro a los Cazadores. Estreno: 13 de enero.

De Brutas, Nada (Temporada 3)

La Mamobanda se encuentra en crisis. Rodrigo está con los preparativos de la boda, Hannah no ha podido asimilar su embarazo y Grace prefiere no hablar de su matrimonio. Mientras Cris solo quiere hacer su vida funcionar. Estreno: 18 de enero.

The Legend of Vox Machina (Temporada 2)

Después de salvar al reino del mal y la destrucción. Vox Machina se enfrentará a salvar el mundo una vez más, pero esta vez, de un siniestro grupo de dragones conocidos como Chroma Conclave. Estreno: 20 de enero.

Meet Cute

Si pudieras viajar al pasado y cambiar el pasado, los traumas, solucionar sus problemas. Y convertir a tu pareja en en la persona perfecta ¿lo harías? Estreno: 20 de enero.

Bodas de Plomo

Tod y Darcy reúnen a la familia para festejar la boda del siglo. Justo en pleno día de la celebración los invitados se ven envueltos en una peligrosa redada, convirtiéndose en rehenes. La pareja tendrá que luchar para salvar la vida de sus seres queridos. Estreno: 27 de enero.

La Huérfana: El Origen

Lena Lammer se hace pasar por Esther, hija de Richard y Katie. Katie está convencida de que Lena no es quien dice ser y descubre el obscuro pasado de Lena, causando una terrible de rabia en ella. Estreno: 4 de enero.

Escuadrón Suicida

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve. La única manera de salir de ahí es unirse al grupo Task Force X, con el cual tendrán que cumplir una serie de misiones. Estreno: 6 de enero.

Godzilla Vs Kong

Kong y sus cuidadores emprenderán un viaje para encontrar su hogar, en el camino se encontrarán con Godzilla, quien va causando destrucción. Este choque oculta un misterio en las profundidades del óceano. Estreno: 20 de enero.

Cry Macho

Una ex estrella del rodeo acepta un encargo de su exjefe. Traer a su hijo de México para alejarlo de los problemas. Los dos juntos emprenden una inesperada aventura. Estreno: 25 de enero.

Tenet

Un agente de la CIA es reclutado por una extraña organización llamada Tenet para evitar la Tercera Guerra Mundial, una misión que rompe las barreras del tiempo. Estreno: 27 de enero.

La Mujer del Diablo (Temporada 3)

Natalia, una maestra de escuela, llama la atención de Cristo, un criminal que pretende ayudar a los necesitados. Su obsesión por Natalia lo llevará a hacer cosas inimaginables. Estreno: 6 de enero.

1923

Precuela de Yellowstone. Una nueva generación de Dutton, ubicada en el siglo XX, quienes tratan de sobrevivir las sequías y la Gran Depresión de Montana.Estreno: 29 de enero.

Hasta los Huesos

Maren se embarca en un viaje para descubrirse, lo que no esperaba encontrar es el amor. Junto con Lee, vivirán una odisea a través de las carreteras de América. Estreno: 29 de enero.