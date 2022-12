La creadora de contenido regiomontana y celebridad de OnlyFans, Karely Ruiz, una vez más sorprendió a sus seguidores al publicar un par de fotografías a través de su cuenta de Instagram, donde deja al descubierto una de sus prendas íntimas.

Karely Ruiz deja al descubierto su calzón color rosa. / Foto: Instagram

No cabe duda, que la influencer de 22 años de edad, se ha convertido en toda una estrella y ha alcanzado una popularidad inimaginable en el último año consiguiendo una base de fans o seguidores que superan los 17 millones de seguidores, sin dejar de lado los 322 mil likes que tiene en su página de OnlyFans.

Sin embargo, Karely Ruiz aprovechó las fiestas decembrinas para dejarles un regalo a sus seguidores y es que, en una serie de fotos publicadas hace un par de horas, las cuales tituló, “Yo puedo ser tuya”, mostró todos sus atributos pero hubo algo que llamó la atención de sus fans.

Y es que, sus más de siete millones de seguidores pudieron ver que con el diminuto vestido rosa de lentejuelas que portaba, dejó su calzón al descubierto, el cual es de un color rosa claro. Cabe señalar que no en todas las fotos se ven sus panties por lo que se cree que fue un descuido de su parte.

Para no dejar pasar su increíble outfit o atuendo, Karely Ruiz subió cuatro videos a su cuenta de TikTok oficial donde posee más de 10 millones de seguidores y entre los comentarios se puede leer, “Cómo siempre Karely haciéndome feliz”, “Yo te pedí para navidad y no llegó”, “Te amo Karely, eres la única que nunca me ha fallado, todavía recuerdo el día que te conocí” y “Ya llévate a mi esposo por favor”.

