La extraña costumbre que tiene Drew Barrymore en Navidad

Navidad es significado de paz, armonía, unión, pero sobre todo muchos, muchos regalos, aunque al parecer para algunos no es así. Tal es el caso de la actriz Drew Barrymore, quien confesó durante una entrevista que ella no les daba obsequios a sus hijas en esta época del año.

“Reciben muchas cosas durante el año, así que no soy una especie de mamá rara, estricta y fría que dice: ‘¡No recibas ningún regalo!’”, inicia la conversación la actriz, comparándose además con ‘Ebenezer Scrooge’, ya que asegura que no es de las que ponen un regalo “debajo del árbol”.

“Soy una de esas mamás que suena como un malvado Scrooge porque no les compro regalos. Siempre los llevo a algún lado porque quiero mostrarles una experiencia de vida. Para mí, la construcción de la memoria es muy importante. Así que nunca he puesto regalos debajo del árbol”.

De esta manera, además de afirmar que esto lo hace cada año con sus pequeñas Olive y Frankie, la actriz también agregó que prefiere darles momentos que puedan guardar en sus memorias y en fotografías.

“No les doy regalos, que creo que a su edad no les encantan, pero les digo: ‘Creo que recordaremos el lugar, las fotos y la experiencia’. Y eso es lo que quiero darles… Ellas no se quejan de que no les gusta lo que reciben”, aseguró Barrymore durante la entrevista realizada por ‘ET Online’.

Por otro lado, la intérprete de Lucy Withmore en ‘Como si fuera la primera vez’, explicó el motivo por el cual prefiere no seguir las tradiciones que se realizan a nivel mundial, sino celebrar a su propia manera las festividades.

“Intento recordar que es una festividad que probablemente no será igual a otra dentro de diez años, que tu vida puede cambiar drásticamente y que en ella puede entrar nuevas personas y nuevas tradiciones… Me gusta ver las fiestas a través de una óptica cómica y realista de que vamos a tener muchas historias navideñas diferentes”.