Maya Nazor rompe el silencio y habla sobre su relación con Santa Fe Klan

En los últimos días crecieron los rumores sobre la separación entre Maya Nazor y Santa Fe Klan, pero ninguno de los dos había dicho algo al respecto, es por ello que la influencer rompió el silencio y salió a hablar sobre el tema.

Maya decidió compartirlo a través de un ‘live’ en una de sus redes sociales, por lo cual pidió respeto por ambas partes, ya que los dos han recibido comentarios de crítica por la situación, puesto que en algún punto hicieron bastante pública su relación.

La influencer de 23 años declaró que la relación llegó a su fin , la decisión que tomaron fue mutua, a pesar de que habló sobre esto, decidió no entrar en detalles sobre los motivos que los llevaron a separarse.

“Es difícil para mil hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no dejé a Ángel, ni el me dejó a mi, fue una decisión que tomamos los dos” añadió.

De igual forma, habló sobre la familia que aún forman, ya que su hijo, Luka, los va a mantener unidos siempre, entre lagrimas pidió respeto para ella y su hijo, ya que a pesar de la situación espera ser una mejor persona y ser una buena madre para su bebé.

Maya Nazor niega que estuvo con Santa Fe Klan por su dinero

Casi desde el inicio de su relación hubo rumores sobre el interés económico que tenía la joven con Santa Fe Klan, a pesar de que intentó ignorarlos durante su relación, aprovechó el espacio para negarlos.

“Quiero que sepan que yo no soy una interesada, todo mundo y lo van a seguir diciendo, porque yo se que la gente es así, yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace, ni por lo que no hace y ya se los he dicho antes” expresó.